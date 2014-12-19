Пакистанська армія помстилась талібам за розстріл 132 дітей
11:36, 19 грудня 2014Світ
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Пакистанські військові за підтримки авіації здійснили рейд на північному сході країни в ході якого вбито як мінімум 59 бойовиків руху Талібан.
REUTERS
Троє військовослужбовців отримали поранення в ході перестрілки, повідомляє Бі-бі-сі.
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Операція проводилася в провінції Хайбер, на кордоні з Афганістаном, що є одним з оплотів талібів.
Після нападу талібів на школу в Пешаварі, коли було вбито 132 дітей і 9 співробітників школи, в пакистанських ЗМІ стали лунати вимоги про відплату.
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