Пакистанська армія помстилась талібам за розстріл 132 дітей

Троє військовослужбовців отримали поранення в ході перестрілки, повідомляє Бі-бі-сі.

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Операція проводилася в провінції Хайбер, на кордоні з Афганістаном, що є одним з оплотів талібів.

Після нападу талібів на школу в Пешаварі, коли було вбито 132 дітей і 9 співробітників школи, в пакистанських ЗМІ стали лунати вимоги про відплату.