Опоненти Обами обіцяють блокувати ініціативи щодо нормалізації відносин з Кубою

Противники нової політики Обами щодо Куби обіцяють заблокувати ініціативи щодо нормалізації відносин між двома країнами, повідомляє BBC.

Сенатори обіцяють заблокувати призначення посла на Кубу і позбавити фінансування будь-які проекти, спрямовані на нормалізацію відносин між двома країнами.

Серед противників нормалізації - сенатор від Демократичної партії Роберт Менендес, за його словами, він глибоко розчарований тим, що сталося.

"Це помилка - вважати, що Куба зміниться через те, що американський президент розкриє обійми, а брати Кастро раптом розтиснуть свої кулаки", - так прокоментував Менендес ініціативу Обами.

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Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем пообіцяв заблокувати фінансування політичних ініціатив, спрямованих на нормалізацію відносин, включаючи відкриття посольства. У своєму твіттер-акаунті Грем назвав нормалізацію відносин з Кубою поганою і несвоєчасною ідеєю.

У свою чергу, сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо охарактеризував нові відносини з Кубою як "незрозумілі".

"Умиротворення братів Кастро буде лише сприяти тому, що інші тирани - від Каракаса до Тегерана і Пхеньяна - побачать, що можуть скористатися наївністю президента Обами в його останні два роки на президентській посаді", - заявив Рубіо.

Сенатори Грем і Рубіо виступають різко проти ініціативи Обами по Кубі і мають всі шанси ускладнити процес зближення двох країн

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В інтерв'ю СNN у середу Рубіо заявив, що залишає за собою право використовувати всі можливості сенатського законодавства, щоб не допустити навіть голосування з цього питання. В першу чергу це може стосуватися голосування щодо призначення посла США на Кубі.

З думкою сенаторів згодні кубинські дисиденти, які живуть у США.

"Це зрада. Переговори йдуть на руку тільки Кубі", - заявив Карлос Мунос Фонтаніл під час демонстрації в Майамі.

Незважаючи на опозицію серед сенаторів, деякі експерти вважають, що президент володіє достатньою підтримкою у конгресі.

За офіційними повідомленнями, у вівторок Обама та Кастро провели телефонну розмову, що тривала близько години. Це були перші переговори на найвищому рівні між двома країнами з 1959 року.