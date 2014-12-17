США мають намір співпрацювати з Кубою в питаннях охорони здоров'я, міграції та боротьби з тероризмом
Обама зазначив, що також має намір звернутися до Конгресу з приводу зняття з Куби торгового ембарго.
Обама доручив держсекретарю США Джону Керрі почати переговори з Кубою щодо відновлення дипломатичних відносин. Про це президент США Барак Обама заявив під час свого звернення з Білого дому в четвер, 17 грудня, передає Дождь.
«Я прошу держсекретаря Керрі негайно почати переговори з Кубою про відновлення дипломатичних відносин, які були розірвані у січні 1961 року», - сказав він.
«Забігаючи наперед, скажу, що США відкриє посольство в Гавані, і вищі посадові особи будуть відвідувати країну з офіційними візитами», - зазначив американський президент.
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Крім того Барак Обама сказав, що США будуть співпрацювати з Кубою в усіх ключових питаннях, включаючи охорону здоров'я, міграцію, боротьбу з тероризмом, нерозповсюдження наркотиків і протидію природним катаклізмам. Президент США також заявив, що збирається звернутися до Конгресу з приводу зняття торгового ембарго.
Обама зазначив, що в найближчому майбутньому, американцям буде легше їздити на Кубу. Крім того, у них буде можливість використовувати на острові кредитні й дебетові карти.
Американський президент також сказав, що адміністрація США виділятиме більшу кількість коштів Кубі на гуманітарні місії та розвиток приватного сектора економіки, що зародився в країні. За словами Обами, американські фінансові організації отримають можливість відкривати рахунки на Кубі.