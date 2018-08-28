The Atlantic: Китай «лікує» мусульман від віри тортурами, алкоголем і комуністичними піснями

В країні називають ісламську віру «ідеологічною заразою».

Один мільйон мусульман просто зараз перебуває у спеціальних таборах інтернування в Китаї. Про це свідчать дані ООН і США.

Колишні утримувані там громадяни, більшість з яких належать до мусульманської етнічної меншини уйгурів, розповідають, що впродовж кількох місяців їх змушували зрікатися ісламу, критикувати власні мусульманські переконання і вірування, а також годинами повторювати пропагандистські пісні Комуністичної партії кожного дня.

Про це пише The Atlantic, додаючи, що є повідомлення і про те, що деяких утримуваних у китайських таборах також змушували їсти свинину і пити алкоголь. Хоча релігійні переконання забороняють мусульманам споживати такі продукти. Також існують повідомлення про катування і смерті утримуваних в таборах людей.

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Видання зауважує, що китайська мережа системи таборів у Синьцзян-Уйгурському автономному регіоні подвоїлася за минулий рік. Виконавча комісія Конгресу США з питань Китаю назвала систему «найбільш масовим ув’язненням національної меншини у світі на сьогодні». Пекін почав з переслідування уйгурських екстремістів. Але тепер будь-який прояв сповідування мусульманської віри може закінчитися для мешканців регіону тим, що їх відправлять у табір. Коли ООН під час панельного засідання розкритикувала китайську систему таборів, Пекін запевнив, що «не існує такої речі, як центри перевиховання». Хоча в урядових документах їх саме так і називають. Натомість китайська сторона зауважила, що це лише професійні технічні училища для злочинців.

На внутрішньому ринку Китай запропонував дуже різні наративи. Хоча влада називає табори «школами», вона також зараховує їх до іншого типу закладів – лікарень. Видання наводить витяги з аудіозапису, який чиновники Компартії поширювали серед уйгурів через соціальну мережу WeChat.

«Члени громади, які були обрані для перевиховання, заражені ідеологічною хворобою. Вони заражені релігійним екстремізмом і насильницькою терористичною ідеологією. Саме тому їм потрібна стаціонарна допомога лікарень. Релігійна екстремістська ідеологія – це вид отруйного препарату, який плутає думки людей. Якщо ми не викорінимо релігійний екстремізм, терористичне насильство буде зростати і поширюватися скрізь, як невиліковна пухлина», - йшлося в повідомленні.

«Релігійні переконання вважаються патологією в Китаї», - пояснив професор китайської історії Джорджтаунського університету Джеймс Міллворд.

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За його словами, Пекін завжди вважав релігію чинником, який посилює сепаратизм.

«Тому тепер спеціальні табори називають «лікарнями», які нібито повинні лікувати такі речі. Це як процес вакцинації, щось на кшталт медичної процедури виявлення і знищення хвороби, яку вони хочуть застосувати до всього населення Синьцзян-Уйгурського регіону, щоб вбити зародки екстремізму. Але йдеться ж не просто про одноразові уколи, а й про те, щоб замкнути людей на багато місяців у поганих умовах», - пояснив експерт.

Уйгурський вчений Тахір Імін, який працює в США і кілька членів сім’ї якого перебувають у китайських таборах, каже, що не здивований тим, як Пекін називає релігію хворобою. На його думку, «лікування» - це спроба ліквідувати мусульманські етнічні меншини і силою змусити їх інтегруватися в китайську більшість.

«Якщо у цих людей і є якась «хвороба», то це лише їхня приналежність до уйгурського народу», - сказав він.

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Окрім уйгурів у табори відсилають і представників інших меншин, таких як казахи і киргизи.

«Гадаю, китайський уряд каже: це ідеологічна лікарня, сюди відсилають кожного, хто етнічно не китаєць. Такі люди хворі, небезпечні, ненадійні, не здорові», - сказав Імін.

Жахлива іронія в тому, що «лікування» мусульманських менших від релігії нерідко спричиняє справжні психологічні проблеми. Один з колишніх в’язнів таборів розповів, що у нього були нав’язливі думки про самогубство. А уйгурці, які живуть за кордоном, дізналися від своїх родичів, що після таборів у них з’явилися різні проблеми і розлади: безсоння, депресія, тривожний стан і параноя.