У Пакистані після скасування мораторію вже стратили двох осіб
21:52, 19 грудня 2014Світ
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Перші два смертних вироки приведені у виконання в Пакистані після скасування мораторію на смертну кару.
REUTERS
Один зі страчених був звинувачений у нападі на штаб пакистанської армії в 2009 році, а другий - у замаху на вбивство екс-лідера країни Первеза Мушаррафа, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Читайте такожПакистанська армія помстилась талібам за розстріл 132 дітейРаніше ООН закликала влада Пакистану не скасовувати мораторій і "не піддаватися активним закликам до помсти".
Довідка. Прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф прийняв рішення скасувати мораторій на смертну кару після нападу талібів на школу в Пешаварі, який забрав життя понад 140 осіб.
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