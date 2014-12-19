У Пакистані після скасування мораторію вже стратили двох осіб

Один зі страчених був звинувачений у нападі на штаб пакистанської армії в 2009 році, а другий - у замаху на вбивство екс-лідера країни Первеза Мушаррафа, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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Довідка. Прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф прийняв рішення скасувати мораторій на смертну кару після нападу талібів на школу в Пешаварі, який забрав життя понад 140 осіб.