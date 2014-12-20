Жителі Москви та Петербурга "привітали" Путіна і чекістів зі святом: Вам недовго залишилося (фото)

У Москві та Санкт-Петербурзі пройшли антипутінські акції: активісти розгорнули банери з зверненням до президента РФ Володимира Путіна з приводу кризи в Росії. У Петербурзі під час акції запалили фаєри.

"Намагалися ось банер розгорнути на фоні Кремля. Щось про Путіна, Європу та ж**у", - пише блогер Філіп Кірєєв на своїй сторінці в ЖЖ. Але плакат не вдалося повністю розгорнути, мабуть, через сильний вітер.

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Він зазначає, що у цей час активістам у Петербурзі все ж вдалося розгорнути банер.

"Санкт-Петербург вітає Путіна та іншу чекістську сволоту з їх святом. Вам, гадам, недовго залишилося", - підписали фотографію активісти у Twitter.

Відзначимо, що "привітала чекістів" також і Москва.

"Криза неминуча! Зимова! Твоя!", - йдеться на плакаті, за допомогою якого москвичі звернулися до Путіна.

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Як повідомляє ОВД-Инфо, поліція затримала трьох активістів на Великому Кам'яному мосту в центрі Москви. Затримані Ільдар Дадін, Микола Глухін та Олександр Шелковєнков доставлені до ОВС по району Якіманка.

"Що їм інкримінується, поки невідомо, проте дорогою до ОВС Дадіну поліцейські сказали, що він порушив правила розміщення зовнішньої реклами", - йдеться у повідомленні.

Москва тоже поздравила чекистов pic.twitter.com/QyUc9dLoQ1 — Mikhail Golub (@golub) December 20, 2014