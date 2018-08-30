Венеціанський кінофестиваль-2018: найкращі виходи на червоній доріжці (фото)

Італійський острів і червону доріжку фестивалю першими відвідали відомі зірки кіно і модних подіумів.

У середу, 29 серпня, на італійському острові Лідо пройшло урочисте відкриття ювілейного 75-го Венеціанського кінофестивалю. На червону доріжку за традицією вийшли імениті актори, режисери та продюсери. У їхньому числі Райан Гослінг, Крістоф Вальц, Гільєрмо дель Торо, Наомі Уоттс.

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Серед гостей церемонії були і члени журі. У нинішньому році його очолив режисер Гільєрмо дель Торо, володар «Золотого лева» (а згодом і премії «Оскар») за фентезійну мелодраму «Форма води». Також до складу журі основного конкурсу увійшли режисери Паоло Дженовезе («Ідеальні незнайомці», «Місце зустрічі»), Малгожата Шумовска («Обличчя», «Тіло»), Тайка Вайтити («Реальні упирі», «Тор: Рагнарок»), актори Крістоф Вальц, Наомі Уоттс, Трині Дюрхольм, Ніколь Гарсіа і Сільвія Чан.

Після офіційної частини відбувся показ фільму-відкриття біографічної драми «Людина на Місяці» (First Man) — номінанта на головну нагороду Венеціанського фестивалю 2016 року за «Ла-Ла-Ленд» Демієна Шазелла. У картині, що базується на книзі Джеймса Р. Хенсена, розповідається про історію місії НАСА за висадку людей на поверхню супутника Землі.