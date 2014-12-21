Греція підписала військовий контракт з Росією - ЗМІ

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на військове джерело у Афінах.

"Контракт на постачання запасних частин до "Тор-М1" і "Оса-АКМ" підписаний на цьому тижні", - сказав джерело.

Сума контракту не називалася. "Важливо не тільки грошове вираження, а те, що Греція визнала інтереси своєї обороноздатності важливіше, ніж введені санкції проти Росії. Для Греції цей контракт дуже важливий, оскільки дозволяє підтримувати на належному рівні протиповітряну оборону", - сказав джерело.

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На початку квітня цього року глави МЗС країн НАТО заявили, що припиняють і практичне військове співробітництво між НАТО і Росією.