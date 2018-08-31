Трамп назвав Євросоюз таким же поганим, як і Китай

Слова американського президента вказують на те, що Європі не вдасться довго уникати торговельних ударів з боку Америки.

У липні президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер покинув Вашингтон з перемир’ям. Досягнувши домовленостей про торгівлю, у нього були суттєві причини вірити, що він зможе захистити Європу від люті президента Дональда Трампа.

Але перемир’я не протрималося довго, пише Bloomberg, додаючи, що лідер США у нещодавньому інтерв’ю натякнув виданню, що Євросоюз стане його наступною мішенню.

«ЄС майже такий же поганий, як і Китай, тільки менший», - сказав Трамп.

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Bloomberg зауважує, що це може означати, що домовленості американського президента з Юнкером, які запобігли розв’язанню повномасштабної торговельної війни між Америкою і Європою після запровадження нових американських мит на алюміній і сталь, не будуть діяти довго. Трансатлантичний торговельний конфлікт похитнув ринки і міжнародних порядок, який був створений після Другої світової війни.

Слова Трампа про ЄС також виставляють американського президента як сумнівного партнера на міжнародних переговорах. Виникають сумніви, чи здатен він взагалі вести серйозний діалог з Китаєм або з Канадою і Мексикою про торговельні угоди.

«Перемир’я інколи під ризиком зриву, але вони все ж зберігаються», - сказав Юнкер німецьким журналістам сьогодні.

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У свою чергу, в інтерв’ю для Bloomberg Трамп порівняв євро з китайським юанем. За його словами, обома валютами умисне маніпулюють, щоб позбавити американські компанії переваг і підірвати його зусилля вирівняти дисбаланс у глобальній торгівлі.

«Ми змагаємося не лише з юанем, а й з євро. Він падає, падає, падає», - сказав Трамп.

Також він пригрозив вивести США з Світової Організації торгівлі, що сильно вдарить по міжнародній торговельній системі, яку Америка і Європа десятиліттями розбудовували разом.

«Я б сказав, що СОТ була найгіршою торговельною угодою за всі часи», - сказав американський президент.