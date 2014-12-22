У Шотландії сміттєвоз в'їхав у натовп людей, 6 осіб загинули

В результаті події 6 людей загинули, багато постраждалих, їх кількість точно невідома, але, за попередніми даними, постраждали десятки, передає ТСН.uа.

Люди чекали зеленого сигналу світлофора неподалік від готелю "Міленіум", коли вантажівка в'їхала у людей, проїхала по зоні, де знаходилися магазини, і загальмувала лише врізавшись в готель. Як кажуть очевидці, постраждалих від удару розкидало на 15 м. На місці події працюють як мінімум 6 швидких, поліцейські та пожежники. Людям надають медичну допомогу на узбіччі.

"Близько 2:30 по обіді, вантажівка рухалася на північ Квін-стріт, коли в'їхала у натовп перехожих поблизу Галереї сучасного мистецтва. Сміттєвоз після наїзду продовжив рухатися в напрямку площі Джорджа, де і в'їхав в готель "Міленіум". В аварії є загиблі і поранені, аварійні служби працюють на місці події", - так прокоментувала трагедію місцева поліція. Свідки кажуть, що не мали ніякої можливості уникнути зіткнення, у натовпі було як мінімум 2 дитини.

Площа зараз оточена поліцією, в центр Глазго нікого не пускають, продовжують надавати медичну допомогу постраждалим. Попередньо припускають, що причиною трагедії могло стати погане самопочуття водія, ймовірно - інфаркт. Подію вже прокоментував прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон. "Мене інформують про кожну деталь цієї надзвичайної події в Глазго. Мої думки з сім'ями постраждалих з працівниками екстрених служб", - сказав прем'єр.