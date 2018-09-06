Верховний суд Індії скасував покарання за одностатеві зв'язки

Кримінальне переслідування за сексуальні стосунки - нераціональне, неконституційне і є свавіллям, сказав суддя.

Верховний суд Індії скасував положення статті кримінального кодексу, за якою за гомосексуальні зв'язки передбачалося покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на термін до 10 років.

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Це рішення назвали історичним. Прихильники ЛГБТ-руху тріумфували біля стін суду після оголошення рішення, передає Бі-бі-сі. "Кримінальне переслідування за сексуальні стосунки - нераціональне, неконституційне і є свавіллям", - сказав суддя Діпак Місра, зачитуючи рішення суду.

Геї та трансгендери Індії багато років боролися за скасування статті, на підставі якої поліція донині переслідувала сексменшини.

Як зазначили судді, стаття продовжить регулювати питання, що стосуються примусових зв'язків, відносин з неповнолітніми та зоофілії.

Кримінальна відповідальність за одностатеві стосунки була скасована Верховним судом Делі в 2009 році, але в 2013 закон був відновлений, після того як впливові політичні, громадські та релігійні організації подали петиції на його захист.

Стаття 377, яка передбачала покарання до 10 років позбавлення волі, вступила в силу в 1861 році, коли Індія перебувала під колоніальним правлінням Великобританії.

Це один з найстаріших у світі законів про покарання за одностатеві зв'язки, і Індія не поспішала його міняти. У великих містах громадськість давно виступала за його скасування, але влада опиралася на думку консервативної меншини і настрої сільських жителів.

Рішення Верховного суду країни ставить крапку у чварах на цю тему, оскаржити його неможливо, і ЛГБТ-спільнота Індії святкує перемогу.

Закон про кримінальне покарання геїв діяв на території Британської імперії протягом 157 років і передбачав покарання у вигляді 10 років тюремного ув'язнення. У ньому одностатеві зв'язки описані як такі, що "порушують закони природи тілесні стосунки з чоловіком, жінкою або твариною". Зокрема, порушенням закону вважався анальний і оральний секс.