Та не довго сонце гріло: Бермуди першими в світі скасували дозвіл на одностатеві шлюби

Пройшло менше року з тих пір, як одностатеві шлюби на Бермудах легалізували.

Бермудські острови стали першою країною, що легалізувала, а потім скасувала одностатеві шлюби. Це випадок критики назвали безпрецедентним відкатом цивільних прав британською острівною територією.

Губернатор бермудських островів підписав закон, що передбачає скасування права гомосексуальних пар на шлюб, незважаючи на торішню постанову Верховного Суду, що санкціонує одностатеві шлюби, повідомляє The Guardian.

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Уолтон Браун, міністр внутрішніх справ, сказав, що цей закон, врівноважує опозицію до одностатевих шлюбів консервативного суспільства острова, при цьому дотримуючись постанови Європейського суду, які забезпечують визнання і захист одностатевих пар на території.

"Закон покликаний забезпечити справедливий баланс між двома нині непримиренними групами на Бермудських островах, підтвердивши, що шлюб повинен бути між чоловіком і жінкою, в той же час визнаючи і захищаючи права одностатевих пар", - сказав Браун.

Групи, що захищають цивільні права ЛГБТ-спільноти, заявили, що домашнє партнерство являє собою "статус другого сорту", і для юрисдикції безпрецедентно позбавляти законного права на шлюб після того, як воно було надано.

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Шлюби, оформлені до підписання заборони, як і раніше, будуть визнаватися у відповідності з новим законом. Однак тепер гомосексуальні пари мають право тільки на зареєстроване домашнє партнерство.

Як повідомляв УНІАН, в Австрії тільки недавно прийняли закон про легалізацію одностатевих шлюбів. При цьому закон вступить в силу тільки в 2019 році.