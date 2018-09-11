У Лівії атакували штаб-квартиру нафтової корпорації, є вбиті й поранені

В результаті нападу двох осіб вбито, ще десятеро дістали поранення.

У столиці Лівії Триполі група озброєних чоловіків здійснила напад на головний офіс Національної нафтової корпорації (National Oil Corporation) країни.

Як повідомляє DW, внаслідок нападу двох осіб вбито, ще десятеро дістали поранення. Обоє загиблих були охоронцями офісу.

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За свідченнями очевидців, напад здійснили п'ятеро озброєних осіб, один з них під час атаки підірвав себе. Згодом у будівлі пролунали ще кілька вибухів, розпочалася пожежа. У міністерстві внутрішніх справ країни заявили про шістьох нападників. Підозрюють, що атаку вчинили бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава". Базований у Триполі уряд країни заявив, що сили безпеки "ефективно" впоралися з інцидентом, "врятувавши співробітників та вбивши терористів".

Експорт нафти - головне джерело валютних надходжень країни. Національна нафтова корпорація повідомила про обсяг продажу в першому півріччі поточного року в 13,6 мільярда доларів США - більше, ніж за весь минулий рік.

Як повідомлялося, напередодні, 9 вересня, місія ООН в Лівії заявила, що збройні угруповання, які борються за контроль над Триполі, домовилися докласти зусиль для підтримки нещодавно оголошеного перемир'я. Сутички в столиці країни почались наприкінці серпня через те, що угрупування з-за меж Триполі повстали проти чотирьох провідних груп, яких звинуватили у доступі до державних коштів та валюти. Внаслідок сутичок між угрупованнями в останні тижні загинули понад 60 людей, серед яких багато цивільних.

Нині Лівія розділена між двома ворогуючими урядами - кабінетом національної єдності у Триполі, який був сформований за підтримки ООН, а також урядом повстанців у місті Тобрук на сході країни. Озброєні групи продовжують боротьбу за контроль над різними частинами країни. Крім того, в Лівії активну терористичну діяльність здійснює угруповання "Ісламська держава". Хаос у Лівії панує з 2011 року, коли в результаті повстання був повалений і вбитий диктатор країни Муаммар Каддафі.