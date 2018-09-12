National Interest: У Росії ніколи не буде стелс-бомбардувальника

Втрата кваліфікованих спеціалістів унеможливить виробництво бойового літака.

Росія намагається пришвидшити запуск виробництва так званого «Перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації» (ПАК-ДА). Хоча у країни не буде бомбардувальника-невидимки ще багато років.

Однією з головних проблем, які стають на заваді Москви – це скорочення кількості кваліфікованого і досвідченого персоналу, потрібного для побудови такого високотехнологічного літака, пише National Interest.

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На даному етапі компанія «Туполєв» виступає в ролі підрядника, який повинен розробити і збудувати перший прототип російського стелс-бомбардувальника. Однак, серійним виробництвом буде займатися Казанський авіазавод, який повинен також зайнятися випуском Ту-160М2. І для цього йому знадобиться багато добре підготовлених працівників.

«Одна з великих проблем компанії полягає в тому, що висококваліфікованих спеціалістів, таких як механіки, інженери, дизайнери тощо стає менше», - сказав директор КАЗ Микола Савітських.

«В 2017 році ми розробили і підготували широку цільову програму з навчання і збереження персоналу для проектів з виробництва ПАК-ДА і Ту-160. На це ми збираємося до 2025 року витратити понад 2,6 мільярди рублів. Нещодавно цю програму затвердив уряд РФ», - додав він.

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Експерт Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман сказав, що сьогодні російська програма зі створення ПАК-ДА – не більше ніж дослідний проект. Ключем до його успіху буде здатність Росії розробити відповідну силову апаратну частину для нового бомбардувальника, а також спроектувати поверхню для такої бойової машини, яка б забезпечила їй невидимість на радарах. Якщо Росія знайде необхідні гроші, щоб тривалий час фінансувати розробку ПАК-ДА, тоді існує вірогідність, що запуск виробництва бомбардувальника-невидимки вдасться провести наприкінці наступного десятиліття.

Втім, існують сумніви і щодо того, чи Росії взагалі потрібен ПАК-ДА. Ту-160М2, виробництво якого повинно початися у найближчі роки, а також нові невидимі крилаті ракети далекого радіусу дії дадуть Кремлю чудову вогневу можливість. І цей сценарій буде в рази дешевшим.

«Це відповідь на питання, яке ніхто досі чомусь не поставив. Значно легше збудувати невидимі на радарах ракети, ніж цілий бомбардувальник. Якщо у вас є ракети дальнього радіусу з технологією стелс, навіщо вам літак?» - сказав Кофман.

На його думку, Кремль вчинив би розумніше, якби оновив Ту-95, розробив більш ефективні двигуни для Ту-160, а також профінансував розробку крилатих ракет замість викидати гроші на ПАК-ДА.