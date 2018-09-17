Путін і Ердоган домовилися створити в Ідлібі демілітаризовану зону

Зону планується створити уздовж лінії зіткнення, її глибина повинна становити 15-20 кілометрів.

Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прийняли рішення створити уздовж лінії зіткнення в сирійській провінції Ідліб демілітаризовану зону глибиною 15-20 км.

Про це повідомляє РБК. Її планується створити до 15 жовтня. Із зони будуть виведені радикально налаштовані бойовики. Виведення важких озброєнь усіх опозиційних угруповань повинно пройти до 10 жовтня.

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Як пояснив Ердоган, в демілітаризованій зоні залишаться представники опозиції. Також Туреччина зміцнить свої спостережні пункти в Ідлібі.

Контроль в демілітаризованій зоні будуть здійснювати турецькі патрулі і російська військова поліція.

За словами Ердогана, досягнуті рішення дозволять запобігти гуманітарній кризі в Ідлібі. За підсумками переговорів було підписано меморандум про стабілізацію обстановки в зоні деескалації в Ідлібі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Туреччина активізувала постачання зброї сирійській опозиції і зміцнює свої блокпости в провінції Ідліб.