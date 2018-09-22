У США відклали запровадження санкцій проти компаній російського олігарха Дерипаски

Компанії звернулися до уряду США щодо змін в структурі корпоративного управління, які можуть призвести до значних змін у контролі.

У США відклали запровадження санкцій проти компаній EN+ та РусАл російського олігарха Олега Дерипаски до 12 листопада.

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Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на рішення Міністерства фінансів США.

Згідно з інформацією, компанії звернулися до уряду США щодо змін в структурі корпоративного управління, які можуть призвести до значних змін у контролі.

"Для того, щоб мати достатній час на розгляд, ми подовжуємо дію ліцензій до 12 листопада", – йдеться у повідомленні.