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У США відклали запровадження санкцій проти компаній російського олігарха Дерипаски

21:17, 22 вересня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на рішення Міністерства фінансів США.

Згідно з інформацією, компанії звернулися до уряду США щодо змін в структурі корпоративного управління, які можуть призвести до значних змін у контролі.

"Для того, щоб мати достатній час на розгляд, ми подовжуємо дію ліцензій до 12 листопада", – йдеться у повідомленні.

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Теги: #Росія#санкції#США