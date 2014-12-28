Біля берегів Італії під час зіткнення суден зникли безвісти 3 особи

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на La Stampa. Після зіткнення судно, що йшло під турецьким прапором, затонуло. Троє людей вважаються зниклими без вести.

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За попередньою інформацією, зіткнення суден сталося в умовах поганої видимості. Проводиться пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо, сьогодні пасажирський пором Norman Atlantic з 466 пасажирами на борту загорівся в морі неподалік від грецького острова Отоной. На борту Norman Atlantic перебували дві громадянки України.