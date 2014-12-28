Наказ надіслати російських солдатів в Україну віддавався в усній формі - мати загиблого

Про це пише Дождь з посиланням на британську газету The Telegraph.

Як повідомила Катерина Туманова, після похорону сина вона розмовляла по телефону з майором з військової частини 27777 (селище Калиновська, Чечня), де проходив службу 20-річний військовий. Офіцер, за її словами, підтвердив, що молодий чоловік загинув в Україні. Він відмовився розповідати будь-які подробиці події, зазначивши лише, що наказ про його відправку до Донбас «прийшов згори тільки в усній формі».

Читайте такожПравозахисниця опублікувала список "Вантажів-200", які прибули з Донбасу в КримНаприкінці серпня запит з проханням надати інформацію про обставини загибелі 39 російських військових направив у міністерство оборони РФ депутат Держдуми Дмитро Гудков. У відомстві відмовилися надавати необхідні відомості, пославшись на закон «Про персональних даних».

«Комітет солдатських матерів» раніше склав список з 400 російських військових, поранених і вбитих імовірно в Україні.

Участь російських солдатів у бойових діях проти українців опосередковано визнав президент РФ Володимир Путін, заявивши, що окрім так званих добровольців, в Україні воюють росіяни, "які за покликом серця виконували свій обов'язок".

"Всі люди, які за покликом серця виконували свій обов'язок, або добровільно приймають участь в якихось бойових діях, у тому числі на південно-сході України, не є найманцями. Тому що вони за це грошей не отримують", - заявив він, відповідаючи на питання про участь військових з РФ в боях в Донбасі на великій прес-конференції в грудні.