Військові відновили пошуки лайнера AirAsia

Про це повідомив телеканал Channel News Asia, передає ТАСС.

Крім того, минулої ночі два кораблі сінгапурських ВМС взяли курс у бік острова Белітунг в Яванському морі, де проходить основна частина пошукової операції Airbus А320-200, який зник з екранів радарів майже добу тому.

Роботу очолює Індонезія, оскільки зв'язок з літаком було втрачено, коли він перебував у її секторі відповідальності.

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Індонезійська сторона направила 7 літаків, 4 корабля ВМС, а також 6 дослідних суден.

Раніше ВМС і ВПС Малайзії також приєдналися до пошуків зниклого лайнера, відправивши в район проведення операції три кораблі, а також військово-транспортний літак.

Нагадаємо, зв'язок з рейсом авіакомпанії AirAsia зник в неділю вранці, імовірно, в районі острова Калімантан (Борнео) над Яванським морем через 42 хвилини після зльоту.

За даними авіакомпанії, на борту лайнера знаходилися 162 людини: 155 пасажирів (у тому числі 17 дітей), два пілоти, бортінженер і чотири бортпровідника.

З них 155 осіб - громадяни Індонезії, три південнокорейця, один підданий Великобританії, один підданий Малайзії та по одному громадянину Сінгапуру та Франції (другий пілот).

28 грудня на прес-конференції глава пошуково-рятувального центру Індонезії, віце-президент країни Юсуф Калла заявив, що лайнер компанії AirAsia, зниклий з екранів радарів, швидше за все, зазнав краху.

"Швидше за все, з ним (літаком) сталася аварія", - припустив політик. Він уточнив, що індонезійська влада "як і раніше не має інформації про район катастрофи літака".