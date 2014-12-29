Рятувальники: літак AirAsia може бути на дні моря

Таке припущення висловив керівник національного пошуково-рятувального агентства Індонезії, передає радіо "Свобода".

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Пошукові роботи у водах біля острова Белітунг кораблі, літаки і вертольоти відновили сьогодні зранку. Керівник національного пошуково-рятувального агентства Індонезії сказав, що його країна не має обладнання, необхідного для сканування морського дна і попросив країни, які мають спеціальні підводні апарати, допомогти в пошуках.

Громадян України на зниклому над океаном літаку індонезійської авіакомпанії AirAsia не було, повідомив речник міністерства закордонних справ Євген Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, літак, що здійснював рейс з індонезійської Сурабаї до Сінгапура, втратив зв'язок з наземними службами в Джакарті у неділю зранку. На борту літака перебувало 155 пасажирів (більшість індонезійці) і семеро членів екіпажу.