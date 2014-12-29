Прем'єр Канади Харпер назвав підтримку України принциповим рішенням

Прем’єр-міністр Канади Стівен Харпер підсумовуючи досягнення 2014 року, на своїй сторінці у Facebook опублікував фото із президентом України Петром Порошенком і написав:

“У 2014 році Канада прийняла багато принципових рішень на світовій арені, включаючи рішення про підтримку України у боротьбі з російською агресією", повідомляє VIDIA. Далі посилання веде на сторінку Консервативної партії, де стверджується, що уряд Канади і далі підтримуватиме Україну у її боротьбі з російською агресією.

Як відомо, раніше віце-президент США Джо Байден включив Революцію Гідності у свій список десяти найважливіших подій року.