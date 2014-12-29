Прем'єр Канади Харпер назвав підтримку України принциповим рішенням
21:58, 29 грудня 2014Світ
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Прем'єр Канади запевнив Україну в підтримці у боротьбі з російським агресором.
Facebook Steven Harper
Прем’єр-міністр Канади Стівен Харпер підсумовуючи досягнення 2014 року, на своїй сторінці у Facebook опублікував фото із президентом України Петром Порошенком і написав:
“У 2014 році Канада прийняла багато принципових рішень на світовій арені, включаючи рішення про підтримку України у боротьбі з російською агресією", повідомляє VIDIA. Далі посилання веде на сторінку Консервативної партії, де стверджується, що уряд Канади і далі підтримуватиме Україну у її боротьбі з російською агресією.
Як відомо, раніше віце-президент США Джо Байден включив Революцію Гідності у свій список десяти найважливіших подій року.
Post by Stephen Harper.
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