Чеським природознавцям не сподобалося, що Земан порівняв супротивників із неандертальцями

Заява Земана наприкінці минулого тижня, що він не відступатиме перед «юрбою, що реве», бо «востаннє ревом спілкувалися неандертальці», цілком хибна, написали науковці у фейсбуці музею: неандертальці, зазначили вчені, спілкувалися мовою так само, як і сучасний вид людини, Homo sapiens, і їх було так мало, що вони не могли б скликати «юрбу, що реве» на Земана, передає Радіо Свобода.

Але, додали вчені, зерно правди у словах президента може бути в тому, що «на тому зібранні якісь неандертальці дійсно були – адже в геномі сучасних європейців є принаймні чотири відсотки ДНК неандертальців». Проте, наголосили науковці, ця «присутність неандертальців» на заході, де Земана засвистали й закидали яйцями його супротивники, стосується не тільки демонстрантів, «але й самого пана президента».

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Заяву науковців Музею людини переповів чеський новинний сайт Novinky.cz. Тим часом на сторінці музею у фейсбуці її вже немає. Натомість там є нова заява вчених про те, що текст зник не через дії адміністраторів сторінки, а вочевидь через зовнішнє втручання. Крім того, повідомили вони, протягом кількох годин після публікації працівникам музею почали надходити телефоном і електронною поштою погрози про фізичну ліквідацію.