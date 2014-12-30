США відправлять есмінець на пошуки зниклого літака AirAsia

07:48, 30 грудня 2014
Світ
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США візьмуть участь в операції з пошуку зниклого пасажирського літака малайзійської авіакомпанії AirAsia.

REUTERS

На прохання уряду Індонезії американський військовий флот направить есмінець USS Sampson, повідомляє ZN.UA.

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Бойовий корабель повинен прибути в регіон і почати пошукову операцію протягом дня. В даний час він знаходиться на заході Тихого океану.

У той же час, в районі зникнення літака був помічений дим. На індонезійський острів Белитунг, де приблизно знаходиться описуване місце, відправлені літаки для перевірки цієї інформації.

Нагадаємо, 28 грудня зниклий з радарів літак малазійських авіаліній AirAsia. На борту літака знаходилося 162 людини, включаючи екіпаж. Більшість пасажирів були громадянами Індонезії, також були громадяни Малайзії, Південній Кореї, Великобританії.

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