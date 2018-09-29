У Південній Кореї заарештували російське судно "Севастополь"

Південнокорейська сторона запідозрила судно у забороненій санкціями Ради безпеки ООН торгівлі з КНДР.

У порту Південної Кореї в Пусані заарештували російське судно "Севастополь", що належить компанії "Гудзон" з Владивостока.

"Про те, що судно могли затримати, 22 серпня повідомив радіо KBS представник МЗС Південної Кореї. Тоді південнокорейська сторона запідозрила судно в забороненій санкціями Ради безпеки ООН торгівлі з КНДР", - повідомляє "Коммерсантъ".

21 серпня США оголосили про накладення власних (не підтриманих Радою безпеки ООН) санкцій на низку російських суден і компаній, які підозрюються Вашингтоном у торгівлі нафтою з КНДР. Однією з цих фірм стала компанія "Гудзон".

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Причиною її потрапляння в список стали підозри щодо танкера "Патріот", який американські супутникові знімки зафіксували поруч з танкером Wan Heng-11, раніше викритим у торгівлі нафтою з КНДР і вже внесеним до санкційного списку.

Як зазначає "Коммерсантъ", інші судна компанії, включаючи "Севастополь", у відносинах з КНДР раніше не підозрювалися.

Постійний представник РФ в Радбезі ООН Василь Небензя заявляв, що резолюцій Радбезу ООН нібито не порушував і "Патріот", оскільки передавав нафту не безпосередньо КНДР, а судну, раніше внесеному в санкційні списки, але яке не належить КНДР (це не заборонено).

На даний момент у МЗС РФ поки повідомили, що не володіють інформацію про інцидент.

Раніше УНІАН повідомляв, що США ввели нові санкції проти двох компаній з Китаю та Росії за підтримку ядерних і ракетних програм Північної Кореї.