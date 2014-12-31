Джорджа Буша-старшого виписали з лікарні

Про це повідомляє телеканал Дождь з посиланням на ABC News.

Буша-старшого, виписали з лікарні в Техасі, куди колишній президент потрапив після виявлених у нього проблем з диханням. У госпіталі він пролежав рівно тиждень - з 23 грудня.

«Зараз він відпочиває вдома. Він дякує лікарям і медсестрам за їх неоціненну турботу», - розповів представник Буша-старшого Джим МакГрат.

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Буш-старший переміг на виборах президента США в січні 1989 року. На посту глави держави він залишався до 1993 року, після чого його змінив Білл Клінтон. У червні 2014 року Бушу-старшому виповнилося 90 років. 41 президент США страждає на хворобу Паркінсона і змушений пересуватися в інвалідному кріслі.