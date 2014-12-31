Постпред США в ООН назвала неврівноваженою резолюцію про незалежність Палестини

Про це заявила постійний представник США при ООН Саманта Пауер. США проголосували проти документа, пише РИА Новости.

"На жаль, незважаючи на те, щоб відображати сподівання і устремління як палестинців, так і ізраїльтян, текст цього проекту відображає стурбованість тільки однієї сторони. Він неврівноважений", - сказала Пауер на засіданні.

Вона відзначила "неконструктивні крайні терміни, які не враховують ізраїльську законну стурбованість у зв'язку з безпекою". За її словами, документ не пройшов достатнього обговорення в РБ. "Проект резолюції був поставлений на голосування без обговорення і без належного розгляду її між членами Ради Безпеки", - сказала постпред США.

Читайте такожСША застосували право вето щодо резолюції про незалежність Палестини

"Резолюція створює живлення для подальшого розколу, а не для об'єднання", - сказала дипломат.

Пауер запевнила, що США прихильні до досягнення миру для палестинців і ізраїльтян. "Ми проголосували проти не тому, що ми не враховуємо щоденну загрозу і страждання палестинців і ізраїльтян. Але ми знаємо, що ці труднощі не припиняться і загрози не зникнуть доти, поки сторони не досягнуть всеосяжного врегулювання на основі переговорів", - підкреслила вона.

За документ щодо палестинської резолюції проголосували вісім членів РБ: РФ, Аргентина, Чад, Чілі, Китай, Йорданія, Люксембург, Франція. США та Австралія проголосували проти. П'ять членів утрималися.