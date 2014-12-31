Пентагон почав вивчати нову військову доктрину Росії.

Про це заявила представник Пентагону Ванесса Хіллман, передає lenta.ru. "Ми зараз проводимо аналіз нової військової доктрини Росії. Попередніх 20 років ми працювали над тим, щоб побудувати партнерські відносини з Москвою. Але нова доктрина РФ і її дії по відношенню до Україні кидає виклик американському уявленню про мир в Європі", - заявила вона.

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"Необхідно, щоб Росія дотримувалася норм як міжнародного права, так і своїх зобов'язань", - додала Ванесса Хіллман. За її словами, Вашингтон не має наміру йти на компроміс у питаннях безпеки Європи.