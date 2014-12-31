У США дворічна дитина застрелила свою матір у супермаркеті

Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцевий телеканал KREM2 з посиланням на владу, інцидент стався в супермаркеті в місті Гейден.

29-річна жінка робила покупки з чотирма дітьми, коли її син дістав з її сумочки пістолет і випадково вистрілив у неї. Жінка від поранень померла на місці. Про те, в яку область тіла було здійснений постріл, також не повідомляється.

Читайте такожУ США застрелили поліцейськогоУ свою чергу шериф округу Кутене повідомив, що до кінця не ясно, чи дійсно постріл здійснив дворічний хлопчик. Також поліцейські з'ясовують, якого типу зброя була у жінки в сумочці.