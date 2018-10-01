The Times: MI6 допомогло Путіну прийти до влади і шкодує про це
Британське розвідувальне управління MI6 допомогло Володимиру Путіну на його шляху до влади в Росії. І тепер шкодує про це.
Як пише The Times, про це сказав колишній голова розвідки Великої Британії сер Річард Дірлов, який обіймав свою посаду в 1999-2004 роках. Якраз в цей період Путін переміг на своїх перших президентських виборах. Дірлов пригадав, як неназваний високопоставлений офіцер КДБ у Лондоні попросив допомогу у MI6.
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«Офіцер запитав, чи Тоні Блер, будучи прем’єр-міністром, не хоче відвідати прем’єру опери «Війна і Мир» Сергія Прокоф’єва у Маріїнському театрі у Санкт-Петербурзі разом з Путіним», - пригадав колишній голова MI6.
«Ми довго обговорювали у Лондоні, чи Блеру варто приймати це запрошення. І ми вирішили, зваживши всі за і проти, що це незвичайний і унікальний шанс. І ми прийняли запрошення», - сказав Дірлов.
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Він визнав, що британська спецслужба «тепер сильно шкодує», що допомогла Путіну «додати блиску» своїй репутації.
«Але в нас був період, коли відносини з Росією були досить хороші. Потім почали заважати різні дрібниці, а дрібниці переросли в дещо велике», - пояснив колишній голова MI6.