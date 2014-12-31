Названі кращі спортсмени 2014 року

Міжнародна асоціація спортивних журналістів (AIPS) назвала кращих спортсменів 2014 року.

Серед жінок це звання дісталося першій ракетці світу американці Серені Вільямс. Серед чоловіків - воротарю мюнхенської "Баварії" і збірної Німеччини Мануелю Нойєру, повідомляє "Новое время". Набравши 21,43% голосів, Серена Вільямс обійшла білоруську біатлоністку Дар'ю Домрачеву (12,28%) і норвезьку лижницю Маріт Бьорген (12,03%). Мануель Нойєр набрав 14,84% голосів і випередив швейцарського тенісиста Роджера Федерера (13,26%) і нападаючого іспанського футбольного клубу "Реал" Кріштіану Роналду (12,79%). Кращою командою 2014 року стала збірна Німеччини з футболу, яка перемогла на чемпіонаті світу в Бразилії - 39,36% голосів. Футбольний клуб "Реал" став другим (12,55%). Збірна Швейцарії з тенісу - третьою (7,81%).

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