Автор "14 хвилин до старту" і Чонкіна про вирок Навальним: наше суспільство дуже, дуже хворе

Про це він написав у своєму блозі на Грани.ру.

"Все-таки наше суспільство дуже, дуже хворе. Я не знаю жодної іншої країни, де було б так багато людей, готових заради кар'єри, грошей і просто так брехати, писати неправдиві доноси, вести слідство у дутих справах, звинувачувати людей у тому, що вони невинні, і виносити завідомо неправосудні вироки", - написав Войнович.

За його словами, якщо у часи Сталіна таких людей можна було виправдовувати моторошним страхом "потрапити під жорна" і затягнути туди близьких, то зараз "жодного виразного виправдання подібної поведінки" немає.

Читайте такожУ ЄС вважають вирок братам Навальним в Росії політично мотивованим"Не можна ж вважати виправданням підлості те, що не підвищать у посаді, обійдуть премією або ще що-небудь в цьому дусі", - стверджує письменник.

"А ще мене дивує безтурботність цих людей. Адже більшість із них ще досить молоді, щоб побоюватися, що доживуть (а доживуть же!) до часу, коли відбудуться в країні зміни (обов'язково відбудуться!) на зразок тих, якими запам'ятався рік 1991-й. І тоді, дуже навіть ймовірно, виникне питання (на жаль, воно слабо пролунало на початку дев'яностих) про люстрацію", - додав він.

Довідка. Володимир Войнович - російський письменник, колишній член Спілки письменників СРСР, лауреат кількох премій. Автор тексту неформального гімну радянських космонавтів "14 хвилин до старту" і відомого роману "Життя і надзвичайні пригоди солдата Івана Чонкіна".