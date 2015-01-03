Тисячі угорців вийшли на демонстрацію проти політики зближення з Росією

Вони виступили проти політики зближення з Росією нинішнього право-націоналістичного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, передає Deutsche Welle.

Люди критикують політику Орбана в галузі економіки.

"Тривожно спостерігати, як Угорщину ставлять у залежність від Росії", - вважає один з протестувальників, що вийшли на площу, маючи на увазі російський кредит в 10 млрд євро на завершення будівництва угорської АЕС "Пакш".

Багато демонстрантів бояться посилення авторитаризму.

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"У всіх аспектах нашого життя ми побоюємося повернення до централізації, подібної до тієї, що була при комуністичному режимі", - каже інша демонстрантка.

Регулярні акції протесту в Будапешті тривають протягом останніх двох місяців. Організатори - представники нової громадянської ініціативи "ТеперМи!" (MostMi!) - обіцяють повторення демонстрації 1 лютого, за день до візиту в Угорщину канцлера Німеччини Ангели Меркель.