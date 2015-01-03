Італійські поліцейські масово дезертирували напередодні Нового року

03:24, 03 січня 2015
Світ
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83% поліцейських Італії не вийшли на роботу в останній день 2014 року.

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Поліцейські посилалися на хвороби, фізичні травми або навіть брали вихідний, щоб здати кров, повідомляє Українська правда з посиланням на The Telegraph.

Як пише видання, масове дезертирство поліцейських, які мали охороняти порядок у Римі в новорічну ніч, буде розслідувати міська рада та уряд Італії.

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Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці заявив, що через цей інцидент буде змінено закон про зайнятість у державному секторі.

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