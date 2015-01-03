Італійські поліцейські масово дезертирували напередодні Нового року
03:24, 03 січня 2015Світ
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83% поліцейських Італії не вийшли на роботу в останній день 2014 року.
Італійські поліцейські масово дезертирували напередодні Нового року / photobucket.com
Поліцейські посилалися на хвороби, фізичні травми або навіть брали вихідний, щоб здати кров, повідомляє Українська правда з посиланням на The Telegraph.
Як пише видання, масове дезертирство поліцейських, які мали охороняти порядок у Римі в новорічну ніч, буде розслідувати міська рада та уряд Італії.
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Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці заявив, що через цей інцидент буде змінено закон про зайнятість у державному секторі.
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