Віце-канцлер Німеччини: Ми не повинні за допомогою санкцій ставити Росію на коліна

Про це політик заявив в інтерв’ю німецькому виданню "Bild am Sonntag", передає Deutsche Welle.

"Хто цього хоче, провокує ще більш небезпечну ситуацію для нас усіх у Європі", - сказав він.

За словами Ґабріеля, ті, хто зараз прагне ще більше економічно та політично дестабілізувати Росію, "керуються зовсім іншими інтересами". У Європі, як і в США, наголошує німецький політик, є сили, які "хочуть бачити інші наддержави-суперниці остаточно притиснутими до землі".

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Мета запроваджених щодо Росії санкцій - повернути її за стіл переговорів, вважає німецький віце-канцлер.

"Ми хочемо допомогти розв’язати конфлікт в Україні. Але не ставити Росію на коліна", - наголосив він.