Обама висловився за продовження твердого курсу щодо Росії

Як передає ТАСС, про це Обама сказав у розповсюдженому в понеділок інтерв'ю радіокомпанії NPR.

"Коли ми візьмемо таке питання, як Україна, то маємо у ньому бути твердими з росіянами, - сказав Обама. - Однак ми також маємо простежити за тим, щоб наші власні фінанси були в порядку".

Читайте такожНові санкції США змусили російські банки в Криму заморозити доларові операції"Крім того, ми маємо переконатися в тому, що робимо все, щоб зміцнити нашу виробничу базу. Тому що в кінцевому рахунку наша велика перевага над росіянами полягає в тому, що ми маємо динамічну економіку, а у них її немає, - зазначив Обама. - Вони покладаються на нафту. А ми покладаємося на нафту, на "айпеди", виробництво фільмів та багато чого іншого".

Як повідомляв УНІАН, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і низка інших країн ввели проти Росії санкції.

Крім того, 18 грудня президент США підписав закон «Акт підтримки свободи України 2014», який раніше було підтримано обома палатами Конгресу. Закон передбачає надання Україні військової допомоги і пропонує ввести чергові санкції щодо Російської Федерації.

19 грудня на своїй підсумковій прес-конференції перед різдвяними святами Обама підкреслив, що Сполучені Штати продовжують очолювати міжнародне співтовариство з метою зупинити російську агресію в Україні.