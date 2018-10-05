Bellingcat в британському парламенті назве справжнє ім'я одного з "отруйників" Скрипалів

Журналісти з Bellingcat на засіданні британського парламенту назвуть справжнє ім'я Олександра Петрова - другого підозрюваного в отруєнні екс-шпигуна ГРУ Сергія Скрипаля.

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Засідання відбудеться 9 жовтня в одному з комітетів Палати громад Великобританії. Воно відбудеться за участю депутата, члена комітету з закордонних справ Роберта Сілі, передає ТСН.

У коментарі виданню The Mirror, Сілі зазначив, що інформація з анонсу є правдивою і основною метою зустрічі стане надання "змісту" щодо дій російських спецслужб.

"Я не збираюсь розповідати жодні подробиці, я боюсь зараз, але, сподіваюсь, це дійсно буде вартим того, щоб піти туди", - зазначив Сілі.

Нагадаємо, правоохоронні органи Великої Британії оприлюднили фото та імена осіб, підозрюваних в отруєнні російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері - ними і опинилися "Олександр Петров" і "Руслан Боширов".