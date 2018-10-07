Президент Інтерполу підозрюється китайською владою у корупції - ЗМІ

За версією газети Le Parisien, йому можуть пред'явити звинувачення в незаконному сприянні одній з компаній, що борються з кіберзлочинністю.

Влада Китаю підозрює президента Інтерполу, громадянина цієї країни Мен Хунвея в корупції.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на газету Le Parisien, яка, в свою чергу, посилається на "зведені дані, отримані з цілого ряду джерел".

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Газета висуває припущення, що, можливо, в провину Мен Хунвея буде поставлено "незаконне сприяння в отриманні контрактів на послуги однієї з компаній, що діють у сфері боротьби проти кіберзлочинності". У той же час газета відзначає, що "цілий ряд надійних джерел у Франції задається питанням, чи не йдеться про відсторонення від влади Мен Хунвэя (обраного президентом Інтерполу в кінці 2016 року) під приводом проведення кампанії з боротьби з корупцією в Китаї".

Як повідомлялося, Франція почала розслідування за фактом зникнення президента Інтерполу Мен Хунвея. 64-річний Мен Хунвей вже тиждень не виходить на зв'язок після від'їзду в Китай 29 вересня.