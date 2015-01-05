Засновник Facebook закликає читати реальні книги

Засновник Facebook і керівник компанії Facebook Inc. написав 3 січня на своїй сторінці у цій мережі, що його «викликом 2015 року є читання однієї книги щотижня – з наголосом на вивчення нових культур, вірувань, історії і технологій», передає Радіо Свобода

Марк Цукерберг створив сторінку, яка називається «Рік книг», на якій написано: «Ми читатимемо нову книгу що два тижні і обговорюватимемо її тут». Упродовж 4 січня ця сторінка набрала майже 100 тисяч «лайків».

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Перша книга, яку для читання обрав Цукерберг – це «Кінець влади» соціолога Мойзеса Наїма. Упродовж 4 січня вона була «тимчасово відсутня на складі» сайту Amazon.com.

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