Брюссель: пропозиція Олланда переглянути санкції проти Росії - позиція Франції, а не ЄС

Офіційний Брюссель заявляє, що позиція президента Франції Франсуа Олланда переглянути санкції ЄС щодо Росії у випадку прогресу зустрічі в Астані (Казахстан) є його особистою позицією, а не позицією Європейського Союзу.

Так у понеділок у Брюсселі прокоментувала відповідні повідомлення ЗМІ прес-секретар Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Фредеріки Могерины Катрін Рей, передає власний кореспондент УНІАН.

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„Пан Олланд говорив від імені Франції. Що стосується Комісії, то я нагадаю вам про висновки грудневого саміту ЄС", - сказала вона.

У висновках грудневого саміту ЄС щодо України, зокрема, зазначається, що Європейський Союз у випадку необхідності готовий зробити подальші кроки і ввести нові санкції, якщо цього вимагатиме ситуація в Україні.

"Ситуація у Східній Україні продовжує викликати серйозну стурбованість. Політика Союзу щодо невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя сьогодні була ще більше посилена (були прийняті нові санкції). ЄС буде дотримуватися цього курсу. У випадку необхідності Європейська Рада готова зробити подальші кроки", - сказано у висновках.

Рей також зазначила, що ЄС перебуває у постійному контакті з усіма учасниками зустрічі в Астані.

Як відомо, 15 січня в Астані повинна відбутися зустріч у так званому "нормандському форматі" за участю лідерів Франції, Німеччини, Росії та України з метою врегулювання ситуації на Донбасі.