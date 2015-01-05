У Колумбії стався вибух на фабриці феєрверків (відео)

У результаті вибуху постраждала одна особа, яку зачепило осколками.

У Колумбії 4 січня стався вибух на фабриці феєрверків, що розташована в місті Гранада, на південному сході від столиці країни Боготи, передає LB.ua. Читайте такожАвстралія зустріла Новий рік грандіозним феєрверком Як повідомляє Daily Mail, постраждала одна особа, яку зачепило осколками. Вогонь також знищив п'ять складів з порохом.

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