Forbes назвав кращих роботодавців світу

Шість з десяти місць в топ-10 зайняли американські компанії.

Другий рік поспіль перше місце в рейтингу кращих роботодавців світу за версією Forbes зайняла материнська компанія Google - Alphabet, в якій працюють більше 80 тис. співробітників.

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На другому місці у списку Microsoft (124 тис. співробітників), на третьому – Apple, яка також зберегла свою позицію з минулого року. Japan Exchange Group, яка займала третю сходинку в минулому році, в цьому опустилася на дев'ять пунктів – до 12-го місця.

Шість з десяти місць в топ-10 зайняли американські компанії, зазначає Forbes. Крім Alphabet, Microsoft і Apple у першу десятку увійшли Walt Disney, Amazon і Celgene. Також у топ-10 увійшли дві німецькі компанії (Daimler і BMW Group), одна тайська (Kasikornbank) і одна гонконгська (CNOOC).

Співробітники Alphabet заробляють близько $200 тис. на рік.

Всього в списку 500 компаній, з них 185 американських. Також у рейтинг кращих роботодавців увійшли 80 компаній з Китаю та Гонконгу.