Біля поліцейського коледжу в столиці Ємену стався вибух: загинули 50 осіб

Щонайменше 50 людей загинули в результаті вибуху замінованого автомобіля, що стався 7 січня біля поліцейського коледжу в столиці Ємену Сані. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на телеканал Sky News Arabiya. Раніше було відомо про 15 загиблих і 40 поранених.

За даними телеканалу, на момент вибуху в будівлі навчального закладу знаходилося безліч людей, які прийшли здати іспит для вступу в коледж.

Dozens of high school graduates killed&injured by car bombing at gate of police academy Sanaa Yemen now. pic.twitter.com/XroO82tJgM - Nasser Arrabyee (@narrabyee) January 7, 2015

З початку року це вже другий теракт в Ємені. 5 січня у місті Дамар на південному заході країни вибух стався під час зборів шиїтів-хуситів. Тоді загинули шестеро людей, у тому числі журналіст. Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики «Аль-Каїди».

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