Один з підозрюваних в атаці на Charlie Hebdo здався поліції

Як передає агентство Франс Прес з посиланням на джерела, здався правоохоронцям 18-річний Хамід Мурад.

"Хамід Мурад здався поліції... в середу о 23.00 після того, як побачив своє ім'я в соціальних мережах", - наводить агентство слова джерела, близького до розслідування. "Він був заарештований і взятий під варту", - повідомило інше джерело.

За даними телеканалу iTele, молодий чоловік здався в кінці операції в Шарлевіль-Мезьєрі, пише РИА Новости.

Франс Прес додає, що під варту були взяті кілька осіб, пов'язаних з двома іншими підозрюваними.

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Вранці в середу троє зловмисників увірвалися в будівлю, де розташовується редакція Charlie Hebdo, і відкрили вогонь по людях, які перебували там.

Нападникам вдалося втекти з місця події на автомобілі. Жертвами нападу стали 12 осіб, ще 11 людей отримали різні поранення. Пошуки трьох підозрюваних вели в трьох місцях в Реймсі (в 150 кілометрах від Парижа в напрямку бельгійського кордону) і в Шарлевіль-Мезьєрі (по тій же дорозі, біля самої межі).