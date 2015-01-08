ЗМІ: Журналістів Charlie Heblo викликали на розстріл по імені

Журналісти Sky News дізналися від очевидців, що тільки чотири людини з убитих були заздалегідь намічені терористами як мета. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на ТАСС.

Перед тим як розстріляти, вбивці називали їх по іменах, щоб упевнитися, що це саме ті, кого вони шукають.

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Всі чотири обраних цілі терористів були карикатуристами. Це 80-річний Жорж Волинські, 47-річний головний редактор Стефан Шарбоньє, 58-річний Бернар Вільяк і 76-річний Жан Кабю.

Експерти по боротьбі з тероризмом, які виступили у французьких ЗМІ, відзначили, що вбивці, які нападали на редакцію, діяли холоднокровно, вони пройшли спеціальну військову підготовку. Крім того, їм були відомі коди внутрішніх дверей в будівлі, розташування кімнат і розпорядок робочого дня редакції.