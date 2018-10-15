Відкрито два важливих пункти перетину сирійського кордону

Перехід Насіб на кордоні з Йорданією був закритим три роки, перехід Кунейтра біля Голанських висот – чотири роки.

Ключовий прикордонний перехід між Сирією і Йорданією відкрився в понеділок вперше за три роки.

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Прикордонний перехід Насіб має велике значення для сухопутної торгівлі в регіоні, в тому числі для сусіда Сирії, Лівану, передає Голос Америки.

Повстанці, які виступають проти режиму президента Сирії Башара Асада, захопили перехід в 2015 році, але урядові війська повернули цей район під свій контроль в липні.

Ще один прикордонний перехід, між Сирією та окупованими Ізраїлем Голанськими висотами, який був закритий у ході семирічного конфлікту, також відкрився в понеділок.

Перехід Кунейтра був закритий чотири роки. Він в основному використовується миротворцями ООН, які забезпечують дотримання угоди 1974 року про припинення вогню між Сирією та Ізраїлем.

Відкриття прикордонних переходів – крок, вигідний для режиму Асада в його зусиллях щодо повернення під свій контроль територій, захоплених повстанцями за час конфлікту, який триває в Сирії з 2011 року.