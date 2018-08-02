Росія розмістить військову поліцію на кордоні між Сирією та Ізраїлем

Російська присутність там носить тимчасовий характер, і спостережні пости будуть передані сирійським урядовим силам, як тільки ситуація стабілізується.

Росія розмістить свою військову поліцію на кордоні між Сирією та Ізраїлем на Голанських висотах.

Про це заявило Міністерство оборони РФ після декількох тижнів зростаючої нестабільності в цьому районі, передає Європравда з посиланням на Reuters.

Витіснення сирійським президентом Башаром Асадом повстанців на південному заході Сирії турбує Ізраїль, який вважає, що це може дозволити іранським союзникам Асада зміцнити свої війська поблизу кордону.

Ізраїль убив сімох бойовиків у результаті нічного авіаудару по сирійській частині Голанських висот, повідомляє "Ізраїльське радіо".

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Сергій Рудской, високопоставлений співробітник Міноборони Росії, повідомив, що 2 липня російська військова поліція почала патрулювання на Голанських висотах і планує створити вісім спостережних пунктів в цьому районі.

Він заявив, що російська присутність там надає підтримку миротворцям Організації Об'єднаних Націй на Голанських висотах, які, за його словами, призупинили свою діяльність в цьому районі в 2012 році, оскільки їхня безпека потрапляє під загрозу.

"Сьогодні миротворці ООН у супроводі російської військової поліції провели своє перше за шість років патрулювання в зоні роз'єднання", - сказав Рудской.

"З метою запобігання можливих провокацій проти постів ООН уздовж лінії "Браво" планується розгортання восьми спостережних пунктів військової поліції збройних сил Росії", - сказав Рудской.

За його словами, російська присутність там носить тимчасовий характер, і спостережні пости будуть передані сирійським урядовим силам, як тільки ситуація стабілізується.

Розгортання російської військової поліції підкреслює, якою мірою Кремль став впливовим гравцем у близькосхідних конфліктах з моменту його військового втручання в Сирії, яке повернуло хід війни на користь Асада.

Ізраїль лобіює Кремль, щоб отримати вплив щодо Асада і Тегерана та спробувати домогтися скорочення іранської військової присутності в Сирії.

Ізраїль бачить в Ірані та союзниках Ірану, шиїтській армії "Хезболли", пряму загрозу своїй національній безпеці.

Раніше УНІАН повідомляв, що ізраїльська сторона не прийняла пропозицію Росії про створення на півдні сирійської території зони без іранських військових.