Олівці, свічки та квіти: в Парижі починається мітинг у пам'ять про жертв Charlie Hebdo (фото, відео)

У Парижі починається нова акція в пам'ять про загиблих в результаті нападу на редакцію сатиричного тижневика Charlie Hebdo.

Сотні людей стікаються на площу Республіки. Люди запалюють свічки, приносять квіти, олівці та ручки, щоб вшанувати пам'ять жертв теракту, повідомляє РИА Новости.

Провести нову акцію в четвер закликала мер Парижа Анн Ідальго. Напередодні ввечері на тому ж місці зібралися не менше 35 тисяч чоловік. Аналогічні акції були організовані в багатьох містах Франції та за кордоном.

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Вранці в середу зловмисники увірвалися в редакцію Charlie Hebdo у Парижі й відкрили вогонь по людях, які перебували там. Нападникам вдалося втекти з місця події. За даними ЗМІ, підозрюють в атаці на редакцію двох французів алжирського походження - братів Саїда та Шерифа Куаши 32 і 34 років. Третій можливий злочинець чекав співучасників у машині. Один з оголошених в розшук - 18-річний Хамід Мурад - здався поліції, заявивши, що у нього є алібі.