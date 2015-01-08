Французька поліція готується до затримання нападників на редакцію Charlie Hebdo

Саме там були помічені двоє підозрюваних у нападі на сатиричний журнал Charlie Hebdo. Reuters з посиланням на поліцію повідомляє, що братів Шерифа та Саїда Куаші бачили на бензозаправці. Поліцейські припускають, що чоловіки озброєні, передає Радіо Свобода.

Прем’єр-міністр Франції Манюель Вальс не виключив, що брати готують ще один напад.

Раніше поліція повідомила, що їй здався 18-річний Хамід Мурад. Це сталося під час антитерористичного рейду у місті Шарльвіль-Мезьєр, у 230-и кілометрах від Парижа.

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За інформацією ЗМІ, друзі Мурада стверджують, що у момент нападу він був на заняттях у школі.

У четвер опівдні по всій Франції була оголошена хвилина мовчання у пам’ять про 12 загиблих під час нападу на Charlie Hebdo, який неодноразово публікував карикатури на багатьох мусульманських лідерів.

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Напередодні по всьому світу на стихійні демонстрації вийшли понад сто тисяч людей, щоб висловити солідарність Charlie Hebdo.

У четвер у трьох містах Франції були здійснені напади на мечеті і молитовні місця мусульман. Ніхто не постраждав. Місцева поліція розцінила це як кримінальні злочини.

У Франції оголошено національний траур.