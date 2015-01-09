Польща розраховує на збільшення кількості навчань НАТО
11:03, 09 січня 2015Світ
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Польща розраховує на збільшення кількості навчань НАТО в регіоні Балтійського моря у відповідь на "безпрецедентну активність" Росії.
Семоняк заявив, що Польща розраховує на збільшення числа навчань НАТО / wiadomosci.wp.pl
Про це сказав міністр оборони Польщі Томаш Семоняк, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Tvn24.
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"Те, що відбувалося в грудні, було безпрецедентним. Ясно, що ми хочемо більшої уваги до Балтійського моря", - сказав Томаш Семоняк, додавши, що відповіддю НАТО у військовій сфері може стати збільшення кількості навчань в регіоні.
Міністр зазначив, що ЄС і НАТО мають бути готові до багаторічних напружених відносин з Росією, оскільки поки немає ніяких ознак деескалації конфлікту.
"Занадто рано говорити про зняття санкцій з Росії", - сказав Томаш Семоняк і додав, що санкції є досить ефективним засобом тиску на Росію.
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