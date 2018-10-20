У парламенті Македонії проголосували за нову назву країни

За це проголосувало 80 депутатів з 120. Проти проголосували 39 депутатів. Таким чином, внесення змін до конституції було прийнято мінімальною кількістю голосів.

Депутати Народного зібрання Македонії схвалили пропозиції уряду про початок внесення змін до Конституції щодо зміни назви країни.

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Як повідомляє македонський Kanal5, за це проголосувало 80 депутатів із 120.

Проти проголосувало 39 депутатів. Таким чином, внесення змін до конституції було ухвалено мінімальною кількістю голосів.

Нагадаємо, що таке голосування було би неможливим без підтримки перейменування частиною депутатів опозиційно партії VMRO-DPMNE. У самій партії раніше заявляли, що готові підтримати зміни до конституції лише у раз схвалення нової назви країни на референдумі. Втім, цей референдум було визнано таким, що не відбувся, через низьку явку виборців.

Натоміть зміну назви країни на Північну Македонію, а разом із тим – можливість вступити до НАТО та розпочати діалог про набуття членства у ЄС, підтримали 91,46% громадян, які взяли участь в голосуванні. Проти виступили 5,65%.

Такі дані дали підставу прем’єр-міністру Зорану Заєву внести це питання на розгляд парламенту, пригрозивши у разі негативного результату достроковими виборами.

Втім, для остаточного внесення змін парламентарям ще треба провести два голосування - простою та конституційною більшістю - вже напряму щодо внесення змін у конституцію. Втім, нинішнє успішне голосування дає підстави очікувати успіху й у наступних.